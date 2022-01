В каком виде добавлять чеснок в плов: очищенным или нет

Заметила, что каждая уважающая себя хозяйка непременно норовит обучить меня, менее опытную в кулинарных делах, правильно варить плов. И, что забавно, у каждой из них свой «традиционный» рецепт. Одна советует добавлять чеснок в плов лишь очищенным, другая — готовить блюдо исключительно на ребрышках. Кому верить ума не приложу.

По одному из насоветованных рецептов я решила приготовить обед для коллеги мужа — коренного чеченца. Как воспитанный человек, он, конечно, съел свою порцию. Но потом поинтересовался, кто научил меня добавлять чеснок в плов очищенным. Такого стыда я не испытывала давно…

Для чего в плове нужен чеснок

© Depositphotos

Изобилие специй — яркая характеристика блюд восточной кухни. Среди них встречаются зира, тмин, кориандр, сладкая паприка, черный и белый перец, куркума и пажитник. Важным элементом ароматической гаммы восточного блюда также является чеснок.

© Pikabu

Согласно традиционному рецепту, чеснок кладут в плов целой и неочищенной головкой. Ведь главная его задача — придать блюду неповторимый пряный аромат. Однако чеснок может и испортить блюдо, если неправильно его добавить.

К примеру, если переборщить с количеством чеснока или положить его раньше времени, плов приобретает резкий неприятный запах, у него испортится вкус. Осмотрительная хозяйка кладет не больше 1 головки чеснока на казан

© Pikabu

Восточные хозяюшки не добавляют в плов очищенный чеснок. Им это даже в голову не придет. Ведь им нужно добиться лишь аромата специи, а не вкуса вареного плода. Хозяйки снимают только верхний слой кожуры — он уже не источает запах.

Когда правильно добавлять чеснок в плов

© Depositphotos

Чеснок добавляют в плов на последнем этапе готовки блюда — когда огонь уже выключили, а плов оставили настаиваться на 10–15 минут. Чеснок слегка засыпают рисом, чтобы тот пропитался. В таком случае аромат и вкус чеснока будет легким и ненавязчивым. А вот перед подачей чеснок из блюда убирают.

© Pikabu

Знаю не одну хозяйку, которая этими правилами брезгует. К примеру, добавляет в плов очищенные зубчики чеснока или несколько головок плода вместо одного. Но для каждой из них их ее плов вкуснее всего. И это нежелание учиться меня раздражает. А вы готовите плов по классическому рецепту или своему собственному? Делитесь опытом!

Фото на превью: depositphotos.com.

