В каких регионах России вводится средний уровень реагирования

Владимир Путин подписал указ о введении среднего уровня реагирования в восьми регионах России. Также в четырех областях страны на границе с Украиной введено военное положение.
В тексте указа отмечается, что речь идет о Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и городе федерального значения Севастополь.
Уточняется, что главы граничащих с Украиной и новыми территориями РФ регионов могут принимать решение о временном отселении граждан в безопасные районы с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений.