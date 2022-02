В каких продуктах много кальция: 7 природных источников

Кальций — один из важнейших химических элементов, который обеспечивает нормальную работу человеческого организма. Это основа для костных тканей. Также кальций отвечает за правильное сокращение мышц, свертываемость крови и выработку гормонов. Его недостаток у детей может вызвать серьезные проблемы с ростом. А взрослые и пожилые люди часто страдают остеопорозом и судорогами. Чтобы избежать дефицита, нужно знать, в каких продуктах много кальция.

Лидером в этом списке безусловно считается творог. Он отлично усваивается и, в отличие от молока, его можно есть в любом возрасте и в любое время (даже на ночь). Но не стоит ограничивать себя одним продуктом. Ведь существует еще столько вкусного и полезного. Только сбалансированное и разнообразное питание поможет вам получить все необходимые витамины и микроэлементы. Вот вам 7 природных источников кальция.

Продукты, в которых много кальция

Петрушка

В 100 г петрушки — 138 мг кальция, примерно столько же витамина С и 3 г белка. Конечно, особо рьяные фанаты зелени с легкостью могут смести целый пучок, но проще будет добавить немного в салат, суп или другие блюда. Петрушка также помогает нейтрализовать действие коварной фитиновой кислоты (препятствует усвоению кальция), которая входит в состав злаков, орехов и бобовых.

Чеснок

Народный любимчик в борьбе с простудой может похвастаться и неплохим запасом кальция. Кроме того, люди, которые включили чеснок в свой повседневный рацион, реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Овощ станет хорошим дополнением к мясным блюдам, салатам и закускам.

Фундук

Если решили подкрепиться фундуком, помните о его калорийности. Достаточно одной горсти в день, так что не сильно увлекайтесь. Можете составить микс с другими орехами.

Сардины в масле

Консервируют сардины с костями, поэтому они содержат много кальция. А благодаря витамину D, который тоже присутствует в продукте в большом количестве, микроэлемент усваивается намного лучше. И не переживайте за жиры, половина из них полиненасыщенные. Так что смело можете есть, фигура будет в порядке.

Миндаль

Орешек хоть и полезный, но с сюрпризом. Он настоящий кладезь фитиновой кислоты. Но не спешите списывать его со счетов. Достаточно замочить миндаль в чистой воде на 12 часов — и проблема решена. Как и фундук, этот орех калориен. Помним, не больше горсти в день.

Кунжут

Если говорить о растительных продуктах, то кунжут по праву можно назвать номером один. В 100 г содержится целых 975 мг кальция. Права, съесть столько за раз проблематично. Его чаще используют как добавку к выпечке и закускам. Что касается козинаков, тут другая история. Такое количество сахара вряд ли можно назвать полезным.

На первых местах списка кунжут и по количеству фитиновой кислоты. Предварительная обработка продукта вам в помощь. Сначала замочите семена в воде на 4 часа, затем обжарьте на сухой сковороде.

Пармезан и другие твердые сыры

Пармезан относится к дорогим сырам и, как правило, редко используется для бутербродов. Самое интересное, что в 100 г этого продукта кальция больше, чем необходимо человеку в день. В принципе, и обычный сыр мало чем уступает. Переедать его не стоит и по другой причине. Ненасыщенные жиры, которые присутствуют в твердых сырах, быстренько найдут местечко на ваших боках.

Большая часть продуктов вполне доступна и часто встречается на столе. Поэтому получить дневную норму кальция реально. Так что перестаньте покупать таблетки, которые часто не приносят результат, а сосредоточьтесь на правильном питании. Если у ваших знакомых та же проблема, расскажите и им, в каких продуктах много кальция. А лучше поделитесь этой статьей.

