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В кабмине Херсонской области рассказали о преобразовании региона

В кабмине Херсонской области рассказали о преобразовании региона
wikipedia.org / Ambidekstriy88 / CC BY-SA 4.0

Министр сельского хозяйства Херсонской области Алексей Ковалев рассказал, какие преобразования ждут регион перед тем, как он вступит в состав России. 

По его словам, у правительства области множество планов. Во-первых, в регионе начнет функционировать железная дорога. Работники аграрной сферы получат поддержку от властей, а собственность покинувших Херсон жителей на временной основе будет передана под руководство патриотически настроенного населения. 

«Земля должна работать, даже если ее хозяин-трус убежал. При этом мы принципиально не собираемся изымать собственность у граждан недружественных стран, как в этих странах поступают с россиянами. Собственность — священна», — сказал он в беседе с URA.RU

Вместе с тем чиновник отметил, что в области есть места, где фермеры могут безопасно работать, однако такая ситуация складывается не везде. В связи с этим будут разработаны механизмы помощи, резюмировал он. 

интеграция Россия херсон
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