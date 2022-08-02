В кабмине Херсонской области рассказали о преобразовании региона

Министр сельского хозяйства Херсонской области Алексей Ковалев рассказал, какие преобразования ждут регион перед тем, как он вступит в состав России.
По его словам, у правительства области множество планов. Во-первых, в регионе начнет функционировать железная дорога. Работники аграрной сферы получат поддержку от властей, а собственность покинувших Херсон жителей на временной основе будет передана под руководство патриотически настроенного населения.
«Земля должна работать, даже если ее хозяин-трус убежал. При этом мы принципиально не собираемся изымать собственность у граждан недружественных стран, как в этих странах поступают с россиянами. Собственность — священна», — сказал он в беседе с URA.RU.
Вместе с тем чиновник отметил, что в области есть места, где фермеры могут безопасно работать, однако такая ситуация складывается не везде. В связи с этим будут разработаны механизмы помощи, резюмировал он.