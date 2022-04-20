В Южной Корее застряли картины Малевича, Кандинского и других авангардистов из российских музеев

“Супрематизм” Казимира Малевича

Картины из собрания российских музеев, которые участвовали в выставке “Кандинский, Малевич и российский авангард: искусство революции” в Центре сценического искусства “Седжон” в Сеуле, застряли в южнокорейской столице. Как сообщает РИА “Новости” со ссылкой на организатора выставки, корейскую компанию “Хангук Ильбо”, проблемы возникли из-за сложностей с логистикой. На данный момент нет подходящих авиарейсов в Россию, поэтому мы ищем другие пути. Из-за особенностей груза мы не можем использовать пассажирские самолеты, только грузовые. Но так как в Korean Air и других авиакомпаниях сейчас не проводят грузовые рейсы в Россию, отправка самолетом затруднительна, и мы ищем другие варианты, — рассказали корреспонденту издания в компании.

Проблемы с застрявшими картинами уже решаются, а в Сеуле находятся сотрудники Екатеринбургского музея изобразительных искусств, которые проверяют состояние полотен и готовят их к отправке в Россию. Как отметил директор музея Никита Корытин в беседе с ТАСС, никаких дополнительных препятствий, помимо сложностей с логистикой, для транспортировки картин нет, и полотна вернутся в Россию до конца апреля. Никто не создает искусственно никакие препятствия, существуют ровно те препятствия, которые сейчас существуют во всем мире по отношению к доставке чего-либо в Россию. Никаких дополнительных осложнений с таможней, с выдачей предметов нет.

На выставке в Южной Корее экспонировались картины “Импровизация № 217. Серый овал” Василия Кандинского, “Супрематизм” Казимира Малевича, “Еврейская Венера” Михаила Ларионова, “Косари” Натальи Гончаровой, “Беспредметная композиция” Александра Родченко и другие. Полотна входят в собрания Приморской государственной картинной галереи, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского государственного художественного музея и Красноярского художественного музея имени Сурикова. Всего на выставке было представлено 75 картин. Выставка прошла с 31 декабря по 17 апреля.

Ранее из-за напряженной политической ситуации картины из Эрмитажа и Третьяковской галереи были задержаны на таможне в Финляндии. Кроме того, опасения вызывала и судьба коллекции Морозовых, которая экспонировалась в Париже в музее LVMH: главу музея Бернара Арно отстранили от принятия решений в этом вопросе, а разбираться с транспортировкой или задержанием картин будет правительство Франции. Несколько дней назад, однако, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил журналистам, что коллекция может вернуться в Россию уже в середине мая.