В Ижевске собрали последнюю в 2022 году Vesta – видео

Сегодня сборочную площадку завода Lada Ижевск покинула последняя Lada Vesta – больше в этом году не будет собрано ни одной единицы этой модели. Рестарт производства автомобиля состоится весной 2023 года, и собирать авто будут уже не в Ижевске, а в Тольятти, на главном конвейере АвтоВАЗа.



Последняя в 2022 году Vesta собрана – осталось только прикрепить эмблему

В Ижевске же вместо Vesta обещают наладить производство первого массового электромобиля АвтоВАЗа – e-Largus. И, кажется, уже известно, кому достанется первый экземпляр новинки – приобрести его намерен глава Удмуртии Александр Бречалов. Об этом он сообщил журналистам после встречи с главой АвтоВАЗа Максимом Соколовым, на которой объявили о запуске производства электромобиля.

«Так, даже проанонсирую: на первый автомобиль [Lada e-Largus] делаю заявку и готов приобрести. Вы знаете, что мы и Vesta покупали. Не очень принципиально по самой модели, но для нас было важно, что производится здесь. Электроавтомобиль Largus, я уверен, за этим будущее. С нетерпением жду», – ответил Бречалов на вопрос журналистов о том, хочет ли он пересесть на новый автомобиль. «Принимаем», – ответил на это Соколов.