В июле цены на автомобили в России поднял только один бренд

С 1 по 15 июля 2022 года в России подорожали новые автомобили только одной марки. Речь идёт о китайском производителе JAC.

Как сообщает «Автостат», подорожали три модели JAC из пяти представленных на российском рынке. Сильнее всех подорожал лифтбэк JAC J7, причём речь идёт о сумме от 400 до 631 тыс. рублей, или от 28,6% до 41,5%.





Кроссовер JAC S3 подорожал на сумму от 200 до 241 тыс. рублей (18,2–20,4%), а пикап JAC Т6 прибавил 550–571 тыс. рублей, что на 28,8–31,4% выше предыдущей стоимости.

В марте цены на новые автомобили подняли 26 марок, в апреле – 14, а в мае – всего 6 компаний. В июне ни один из брендов не повышал цены на свои автомобили, а BMW их даже понизила.