В июле Anbernic выпустит портативную игровую консоль с Windows 10 за 300 долларов

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Китайская компания Anbernic уже в июле выведет на рынок портативную игровую консоль Win600 на базе процессора AMD Athlon с графикой Radeon Vega 3. Новинка получит ОС Windows 10 Home и поддержку Steam OS на базе Linux, а также ценник в 300 долларов.





Обещано 8 ГБ оперативной памяти, но лишь в одноканальном режиме. Также будет 128 или 256 ГБ в виде SSD М.2 2242. Устройство получит типичный для таких консолей дизайн, который включает небольшой экран, D-Pad, аналоговые стики, кнопки управления и курки. Также новинка получит активное охлаждение, стереодинамики, а также выходы на наушники и микрофон.

Похоже, что такая консоль хорошо подойдёт для запуска ретро-игр или потоковых игр в облаках. Учитывая, что аппаратное обеспечение довольно слабое, вряд ли она сможет запустить тот же Cyberpunk 2077.

Ранее, напомним, AOKZOE представила консоль A1 с куда более мощным процессором и графикой.