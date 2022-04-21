В Италии заявили о возможном прекращении поставок газа из России в мае

«В общем это то, чего все ожидают. Думаю, что это действительно может произойти в мае. В этом случае может возникнуть опасность неполного заполнения хранилищ. Нужно посмотреть, что мы можем извлечь из соглашений, которые Италия уже заключила и которые пытается сейчас заключить», — заявил Бессегини в интервью газете Corriere della Sera.