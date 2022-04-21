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    В Италии заявили о возможном прекращении поставок газа из России в мае

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Италии заявили о возможном прекращении поставок газа из России в мае

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    Uwe Kraft/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

    Глава Регулирующей службы по энергетике, сетям и окружающей
    среде Италии Стефано Бессегини заявил, что поставки газа из России в Евросоюз
    могут прекратиться в мае 2022 года.

    «В общем это то, чего все ожидают. Думаю, что это действительно может произойти в мае. В этом случае может возникнуть опасность неполного заполнения хранилищ. Нужно посмотреть, что мы можем извлечь из соглашений, которые Италия уже заключила и которые пытается сейчас заключить», — заявил Бессегини в интервью газете Corriere della Sera.

    Премьер-министр Италии Марио Драги в связи с западными
    санкциями против РФ не раз отмечал, что необходимо принимать меры по снижению
    зависимости от Росси в энергетической сфере.

    Россия 24 числа приступила к проведению спецоперации по защите
    республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций,
    многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.
    Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начал введения санкций
    заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику
    России.

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