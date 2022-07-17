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В Италии заявили о возможном прекращении поставок оружия на Украину

В Италии заявили о возможном прекращении поставок оружия на Украину
globallookpress.com/ IMAGO/Thomas Imo/photothek.net

Италия может перестать поставлять оружие Украине из-за политического кризиса. Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в интервью брюссельскому изданию Politico.

Недавно премьер-министр страны Марио Драги пытался уйти в отставку, но президент Италии Серджо Маттарелла отклонил его прошение.

«Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправлять оружие (на Украину. — Прим. ред.). Это одна из многих серьезных проблем», — сказал Ди Майо.

Также он добавил «русские прямо сейчас празднуют, что они привели к падению еще одно западное правительство».

ВСУ Донбасс Запад Италия
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RusNewsToday24
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