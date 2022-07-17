В Италии заявили о возможном прекращении поставок оружия на Украину

Италия может перестать поставлять оружие Украине из-за политического кризиса. Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в интервью брюссельскому изданию Politico.
Недавно премьер-министр страны Марио Драги пытался уйти в отставку, но президент Италии Серджо Маттарелла отклонил его прошение.
«Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправлять оружие (на Украину. — Прим. ред.). Это одна из многих серьезных проблем», — сказал Ди Майо.
Также он добавил «русские прямо сейчас празднуют, что они привели к падению еще одно западное правительство».