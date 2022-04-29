В Италии сообщили, что продолжают платить за российский газ в евро

«Мы продолжаем анализировать ситуацию, мы в тесной координации с европейскими и итальянскими властями. Мы будем оплачивать поставки в соответствии с условиями контрактов и международными санкциями, мы будем соблюдать все эти правила. Валюта контракта — евро. Мы продолжаем получать заявки в евро. Мы не открывали рублевый счет», — пояснил финдиректор.