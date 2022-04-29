В Италии сообщили, что продолжают платить за российский газ в евро

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Нефтегазовая госкомпания Италии Eni продолжает оплачивать поставки газа из России в евро в соответствии с договорами. Об этом сообщил финансовый директор Eni Франческо Гаттеи в ходе телеконференции, передает ТАСС.
Он отметил, что госпредприятие не открывало специальные рублевые счета, чтобы проводить оплату за российский энергоноситель. Топ-менеджер Eni также добавил, что за импорт голубого топлива из РФ в апреле оплата будет произведена в мае.
«Мы продолжаем анализировать ситуацию, мы в тесной координации с европейскими и итальянскими властями. Мы будем оплачивать поставки в соответствии с условиями контрактов и международными санкциями, мы будем соблюдать все эти правила. Валюта контракта — евро. Мы продолжаем получать заявки в евро. Мы не открывали рублевый счет», — пояснил финдиректор.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, почему Россия может отклонить идею «размена» запуска «СП-2» на оплату газа в евро.