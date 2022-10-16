Глава объединения «Суверенная и народная Италия» Марко Риццо заявил, что диверсии на газопроводах «Северный поток» являются делом рук Запада.
Политик подчеркнул, что Швеция засекретила данные о расследовании инцидента на газопроводах. Этот факт говорит о том, что Россия не причастна к повреждению топливных магистралей. Эксперт озвучил неудобную правду для всего Запада.
«Если бы были вынесены суждения и заключения о том, кто стоит за организацией аварии на “Северном потоке”, стало бы понятным, что это все затеял Запад, причем эта диверсия направлена против самой Европы», — подчеркнул Риццо.
Оператор «Северного потока — 2» сообщил 26 сентября о резком падении давления в трубе — с 300 до 7 бар. ЧП неустановленного характера произошло в территориальных водах Дании.
Чуть позже аварии произошли сразу на двух нитях газопровода «Северный поток — 1». Причины также остаются неизвестны. Спустя два дня, была обнаружена течь и на второй нити «СП-2».