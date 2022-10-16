Новости0

В Италии раскрыли неудобную для Запада правду о диверсиях на «Северных потоках»

Global Times: аварии на «Северных потоках» принесут больше всего выгоды США
Global Look Press | The Swedish Coast Guard/XinHua

Глава объединения «Суверенная и народная Италия» Марко Риццо заявил, что диверсии на газопроводах «Северный поток» являются делом рук Запада.

Политик подчеркнул, что Швеция засекретила данные о расследовании инцидента на газопроводах. Этот факт говорит о том, что Россия не причастна к повреждению топливных магистралей. Эксперт озвучил неудобную правду для всего Запада.

«Если бы были вынесены суждения и заключения о том, кто стоит за организацией аварии на “Северном потоке”, стало бы понятным, что это все затеял Запад, причем эта диверсия направлена против самой Европы», — подчеркнул Риццо.

Оператор «Северного потока — 2» сообщил 26 сентября о резком падении давления в трубе — с 300 до 7 бар. ЧП неустановленного характера произошло в территориальных водах Дании.

Чуть позже аварии произошли сразу на двух нитях газопровода «Северный поток — 1». Причины также остаются неизвестны. Спустя два дня, была обнаружена течь и на второй нити «СП-2».

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.