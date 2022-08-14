В Испании сгорела новая суперъяхта миллионера Паоло Скудиери стоимостью 24 млн долларов

Пожар на яхте Aria SF

У берегов испанского острова Форментера сгорела суперъяхта Aria SF итальянского миллионера Паоло Скудиери, сообщает The Guardian. Ее оценивают в 24 млн долларов.

Судно было спущено на воду в апреле, а своему владельцу передано в июле. В честь этого события Скудиери осыпал палубу яхты лепестками цветов и устроил вечеринку с шампанским. В сентябре он планировал показать свое приобретение на выставке в Монако.

Спортивный экстерьер 44-метровой яхты был разработан командой Team For Design Энрико Гобби, а за интерьер отвечал всемирно известный дизайнер Лука Дини.

Причина возгорания устанавливается, проводятся следственные действия. Как сообщают очевидцы, столб дыма, поднимающийся с Aria SF, можно было наблюдать с соседнего острова Ибица. Во время возгорания на борту яхты находилось девять пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал.

Это не единственная яхта итальянской постройки, пострадавшая от пожара за последние месяцы. В июле у побережья Позитано загорелась 27-метровая суперъяхта Pershing 88. В апреле пожар уничтожил 27-метровую Sanlorenzo SX в Порт-де-Валенсия.