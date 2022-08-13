В Испании один человек погиб при обрушении конструкций на фестивале электронной музыки

Один человек погиб в результате обрушения нескольких конструкций на фестивале электронной музыки в Испании, передает радиостанция «Кадена СЕР». Кроме того, пострадали порядка 20 человек.
Трагедия произошла в Валенсии. Из-за сильного ветра упали части сцены и плакаты. Организаторы мероприятия приняли решение приостановить его и эвакуировать площадку в целях безопасности.
Незадолго до этого «Царьград» сообщал о частичном обрушении балкона знаменитого «Дома с башней» на Таврической улице в Петербурге.