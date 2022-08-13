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В Испании один человек погиб при обрушении конструкций на фестивале электронной музыки

В Испании один человек погиб при обрушении конструкций на фестивале электронной музыки
pxhere.com

Один человек погиб в результате обрушения нескольких конструкций на фестивале электронной музыки в Испании, передает радиостанция «Кадена СЕР». Кроме того, пострадали порядка 20 человек.

Трагедия произошла в Валенсии. Из-за сильного ветра упали части сцены и плакаты. Организаторы мероприятия приняли решение приостановить его и эвакуировать площадку в целях безопасности.

Незадолго до этого «Царьград» сообщал о частичном обрушении балкона знаменитого «Дома с башней» на Таврической улице в Петербурге.

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