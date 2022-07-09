В iOS 16 появились легендарные обои, показанные на презентации 2007 года

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



В 2007 году на презентации Apple во время анонса первого iPhone показали обои с рыбками-клоунами. И вот теперь, в бета-версии iOS 16, появилась версия для современных смартфонов. Его обнаружили пользователи в разделе «Коллекции».

Это изображение хотя и показали на презентации первого смартфона компании, но за минувшие годы оно не входило в список официальных обоев для iPhone, хотя на macOS X 10.6 Snow Leopard она была доступна.

Пока неизвестно, останется ли изображение в релизной версии мобильной ОС или его там удалят. Это станет известно после выпуска iOS 16 в сентябре 2022 года.

Что касается нововведений в iOS 16, то там ожидается, кроме прочего, Lockdown Mode. Этот режим позволит защищать смартфон от целенаправленных цифровых атак и будет актуален для политиков, журналистов, активистов и так далее.