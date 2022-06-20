В iOS 16 можно будет обойтись без капчи — новая технология поможет реже видеть её

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Мобильная операционная система iOS 16 получит функцию, которая должна заменить проверку с помощью капчи (CAPTCHA). Это позволит реже видеть подобные сообщения на экране.





Функция добавлена в раздел Apple ID > Пароль и безопасность > Автоматическая проверка. По словам Apple, система будет автоматически проверять устройство и учетную запись Apple ID в фоновом режиме, что позволит подтвердить, что пользователь — человек, а не программный бот.

Принцип работы состоит в том, что при запросе сайту или приложению будет предоставляться токен приватного доступа, который позволит создавать учётную запись или авторизоваться без ввода капчи. Cloudflare и Fastly уже объявили о поддержке этой технологии, что означает её появление на миллионах сайтов.

В первых бета-версиях iOS 16 и iPadOS 16 уже есть и автоматическая проверка включена по умолчанию. Есть она и на macOS Ventura.

Отметим, что релиз всех трёх новых версий операционных систем ожидается осенью.