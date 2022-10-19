В Индии сотрудница банка отбилась от вооруженного грабителя его же плоскогубцами

В Индии сотрудница банка Marudhara Gramin Bank отбилась от вооруженного грабителя его же плоскогубцами, сообщает газета Free Press Journal.
Инцидент произошел в городе Джайпур, штат Раджастан. На кадрах видно, как преступник врывается в помещение с ножом в руке и угрожает сотрудникам финансового учреждения. Злоумышленник требует деньги, но в какой-то момент у него из кармана выпадают плоскогубцы. Этим воспользовалась работница банка по имени Пунам Гупта. Женщина подобрала инструмент и вступила с противником в неравную схватку.
В итоге грабитель испугался и убежал. Смелая женщина тут же вызвала полицию, которая задержала 29-летнего налетчика.