В Индии сотрудница банка отбилась от вооруженного грабителя его же плоскогубцами

Инцидент произошел в городе Джайпур, штат Раджастан. На кадрах видно, как преступник врывается в помещение с ножом в руке и угрожает сотрудникам финансового учреждения. Злоумышленник требует деньги, но в какой-то момент у него из кармана выпадают плоскогубцы. Этим воспользовалась работница банка по имени Пунам Гупта. Женщина подобрала инструмент и вступила с противником в неравную схватку.