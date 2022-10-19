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В Индии сотрудница банка отбилась от вооруженного грабителя его же плоскогубцами

Сотрудники ФСБ задержали азиата-вербовщика ИГ в столичном регионе
Global Look Press | Nikolay Gyngazov

В Индии сотрудница банка Marudhara Gramin Bank отбилась от вооруженного грабителя его же плоскогубцами, сообщает газета Free Press Journal.

Инцидент произошел в городе Джайпур, штат Раджастан. На кадрах видно, как преступник врывается в помещение с ножом в руке и угрожает сотрудникам финансового учреждения. Злоумышленник требует деньги, но в какой-то момент у него из кармана выпадают плоскогубцы. Этим воспользовалась работница банка по имени Пунам Гупта. Женщина подобрала инструмент и вступила с противником в неравную схватку.

В итоге грабитель испугался и убежал. Смелая женщина тут же вызвала полицию, которая задержала 29-летнего налетчика.

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