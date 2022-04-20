В играх PlayStation тоже появится реклама. Компания хочет запустить проект до конца года

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Компания Sony тоже рассматривает возможность добавления рекламы в игры.





Напомним, ранее появились данные, что Microsoft работает над программой помощи по размещению рекламы для разработчиков условно бесплатных (free-to-play) игр для консолей Xbox.

Теперь же стало известно, что над аналогичным проектом работает и Sony. Согласно источнику, три человека, которые участвуют в работе, рассказали, что Sony проводит тестирование с партнерами по рекламным технологиям, чтобы помочь разработчикам игр создавать внутриигровую рекламу. Идея состоит в том, чтобы побудить разработчиков продолжать создавать бесплатные игры, популярность которых возросла благодаря пандемии, предоставив им новые средства для их монетизации.

Ожидается, что новая инициатива будет запущена к концу текущего года. Цель состоит в том, чтобы реклама выглядела так, как будто она является частью игры, как цифровые рекламные щиты на спортивных стадионах. Форматы могут включать в себя рекламу, которая дает зрителям вознаграждение за просмотр, и рекламу внутриигровых предметов.

Кто у кого подсмотрел идею, неясно, но источник говорит, что Sony обсуждала внутриигровую рекламу ещё полтора года назад до выпуска PlayStation 5. Sony якобы строго проверяет рекламные компании, дабы исключить любой сбор личных данных геймеров.