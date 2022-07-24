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В храм Петра и Павла доставили спасенные российскими добровольцами иконы из Клинового

В храм Петра и Павла доставили спасенные российскими добровольцами иконы из Клинового
РИА ФАН/Александр Яремчук

Российские добровольцы спасли церковную утварь и иконы после обстрела ВСУ и пожара в храме в Клиновом Донецкой Народной Республики.

Около недели назад в ходе артиллерийского обстрела со стороны ВСУ загорелась церковь в поселке Клиновое. Российские добровольцы, которые ранее принимали участие в освобождении населенного пункта, успели вынести из горящего здания иконы и церковную утварь.

Все, что им удалось спасти от пламени, бойцы доставили в церковь Петра и Павла, находящуюся в селе Первомайское.

РИА ФАН/Александр Яремчук
РИА ФАН/Александр Яремчук

Поселок Клиновое перешел под контроль российских сил 2 июля. По словам военного эксперта Бориса Рожина, населенный пункт был освобожден силами «ЧВК Вагнера».

Село имеет стратегическую ценность для противника, поскольку находится на подступах к Бахмуту, куда ВСУ на протяжении последних недель перебрасывают наиболее боеспособные подразделения. В данный момент, украинская сторона продолжает обстрелы.

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