В храм Петра и Павла доставили спасенные российскими добровольцами иконы из Клинового

Российские добровольцы спасли церковную утварь и иконы после обстрела ВСУ и пожара в храме в Клиновом Донецкой Народной Республики.
Около недели назад в ходе артиллерийского обстрела со стороны ВСУ загорелась церковь в поселке Клиновое. Российские добровольцы, которые ранее принимали участие в освобождении населенного пункта, успели вынести из горящего здания иконы и церковную утварь.
Все, что им удалось спасти от пламени, бойцы доставили в церковь Петра и Павла, находящуюся в селе Первомайское.
Поселок Клиновое перешел под контроль российских сил 2 июля. По словам военного эксперта Бориса Рожина, населенный пункт был освобожден силами «ЧВК Вагнера».
Село имеет стратегическую ценность для противника, поскольку находится на подступах к Бахмуту, куда ВСУ на протяжении последних недель перебрасывают наиболее боеспособные подразделения. В данный момент, украинская сторона продолжает обстрелы.