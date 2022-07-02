В Херсонской области сообщили о предотвращении теракта

Ранее сообщалось о взрыве в Херсоне 30 июня. Была повреждена городская инфраструктура, в частности, ограждение у одной из телевышек. Повреждения были похожи на последствие попадания артиллерийского снаряда ВСУ. Взорванное устройство не содержало поражающих элементов, и никто в итоге не пострадал.