Украинский режим не сможет «отвоевать» Херсонскую область, все попытки захватить ее обречены на провал. Жители региона готовы дать отпор украинским националистам, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сделал такое заявление после слов главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова, который сообщил о приказе Владимира Зеленского провести наступление на южном направлении.
«Они могут делать какие угодно заявления, но жители Херсонской области не хотят, чтобы их отвоевывали… Попытки эти будут тщетны… Мы готовы дать отпор. Город Херсон — это русский город и никогда уже не будет под властью нацистов», — подчеркнул он.
Также Стремоусов добавил, что Киев восемь лет пытается отвоевать Донбасс, но у них ничего не получается и не получится.