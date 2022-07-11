В Херсоне жестко ответили Киеву на план «отвоевать» область

«Они могут делать какие угодно заявления, но жители Херсонской области не хотят, чтобы их отвоевывали… Попытки эти будут тщетны… Мы готовы дать отпор. Город Херсон — это русский город и никогда уже не будет под властью нацистов», — подчеркнул он.