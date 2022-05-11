В Херсоне сообщили о планах восстановить пассажирское ж/д сообщение с Крымом

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Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что между Крымом и Херсоном запустят пассажирские поезда.
Стремоусов в беседе с журналистами «Вести Крым» сказал, что пассажирское направление будет восстановлено после освобождения Николаева и Одессы. Он подчеркнул, что между Крымом и Херсонской областью не должно быть никаких границ.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что руководство херсонской области намеренно обратится к президент РФ Владимиру Путину по поросу принятия региона в состав России.
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