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    В Херсоне сообщили о планах восстановить пассажирское ж/д сообщение с Крымом

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Херсоне сообщили о планах восстановить пассажирское ж/д сообщение с Крымом

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    pixabay.com

    Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что между Крымом и Херсоном запустят пассажирские поезда.

    Стремоусов в беседе с журналистами «Вести Крым» сказал, что пассажирское направление будет восстановлено после освобождения Николаева и Одессы. Он подчеркнул, что между Крымом и Херсонской областью не должно быть никаких границ.

    Ранее «Народные Новости» сообщали, что руководство херсонской области намеренно обратится к президент РФ Владимиру Путину по поросу принятия региона в состав России.

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