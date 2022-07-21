В Херсоне сообщили о попытке ВСУ нанести ракетный удар по Антоновскому мосту

По его словам, разрушений гражданской инфраструктуры в результате инцидента не зафиксировано.

«Была попытка ударить по Антоновскому мосту. Летело 12 ракет, все они сбиты ПВО, часть упало в Днепр», — рассказал Стремоусов.

В комментарии для РИА Новости он уточнил, что обстрел велся с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS.