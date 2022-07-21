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В Херсоне сообщили о попытке ВСУ нанести ракетный удар по Антоновскому мосту

В Херсоне сообщили о попытке ВСУ нанести ракетный удар по Антоновскому мосту
AFLO/Global Look Press

Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести ракетный удар по Антоновскому мосту через реку Днепр, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

В комментарии для РИА Новости он уточнил, что обстрел велся с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Была попытка ударить по Антоновскому мосту. Летело 12 ракет, все они сбиты ПВО, часть упало в Днепр», — рассказал Стремоусов.

По его словам, разрушений гражданской инфраструктуры в результате инцидента не зафиксировано.

ВСУ обстрел спецоперация Украина херсон
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