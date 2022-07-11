Новости0

В Грузии нашли месторождение газа объемом 16 млрд кубометров

В Грузии нашли месторождение газа объемом 16 млрд кубометров
Федеральное агентство новостей

Глава Национального агентства газа и нефти минэкономики Грузии Георгий Татишвили заявил, что в стране обнаружили крупные залежи газа объемом в 16 млрд «кубов». 

В беседе с изданием bm.ge он рассказал, что залежи находятся рядом с Тбилиси, однако не уточнил, в каком именно районе.

«У нас подтверждено нахождение запасов газа объемом в 16 млрд куб. м. Для наглядности я вам расскажу, что этот объем равносилен восьмилетнему потреблению газа всей Грузии», — указал Татишвили.

Планируется, что компания Block energy в конце 2022 года или в начале следующего займется реализацией проекта по газодобыче. Голубое топливо будут извлекать с помощью горизонтального бурения.

газ Грузия добыча газа месторождение
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.