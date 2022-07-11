В Грузии нашли месторождение газа объемом 16 млрд кубометров

Глава Национального агентства газа и нефти минэкономики Грузии Георгий Татишвили заявил, что в стране обнаружили крупные залежи газа объемом в 16 млрд «кубов».
В беседе с изданием bm.ge он рассказал, что залежи находятся рядом с Тбилиси, однако не уточнил, в каком именно районе.
«У нас подтверждено нахождение запасов газа объемом в 16 млрд куб. м. Для наглядности я вам расскажу, что этот объем равносилен восьмилетнему потреблению газа всей Грузии», — указал Татишвили.
Планируется, что компания Block energy в конце 2022 года или в начале следующего займется реализацией проекта по газодобыче. Голубое топливо будут извлекать с помощью горизонтального бурения.