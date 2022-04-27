в группе риска не только новинки, но и существующие модели

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Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал вчерашнюю новость о том, что автоконцерн Renault намерен передать свою 68-процентную долю в капитале «АвтоВАЗа» в пользу ФГУП «НАМИ».

Мы исходим из того, что основные платформы сохранятся, если Renault в итоге сохранит свою текущую позицию, но мы поменяем логистику и поставщиков компонентов, в первую очередь, на российских.

Денис Мантуров

Министр промышленности и торговли Российской Федерации добавил, что продажа доли Renault в «АвтоВАЗе» китайским и корейским компаниям не обсуждалась, хотя соответствующие слухи по Сети бродили.

Стратегия Renaulution подразумевала переход новых моделей Lada на платформы альянса, а теперь перспективы обновления модельного ряда «АвтоВАЗа» под вопросом.

В группе риска оказались не только грядущие новинки завода – Lada C-SUV (аналог Dacia Bigster), Vesta новой генерации и другие, но и ряд существующих моделей, например, Largus и даже XRAY, для производства которого импортозамещение реализовать очень сложно.

Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль

Согласно плану, к 2025 году «АвтоВАЗ» должен был вывести на рынок четыре новых модели Lada, которые будут базироваться на платформе CMF-B.