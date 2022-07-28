В Госдуму внесли законопроект о предоставлении жилья ветеранам Великой Отечественной войны

Законопроект о праве глав регионов использовать невостребованное жилье для предоставления его ветеранам Великой Отечественной войны внесен на рассмотрение в Госдуму.
Кроме того, документ подразумевает предоставление жилья инвалидам и членам семей погибших участников Великой Отечественной войны. Также на жилье смогут рассчитывать граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и их ликвидаторы.
Помимо этого, авторы законопроекта предлагают передавать данные жилые помещения инвалидам, ветеранам боевых действий и семьям, имеющим детей-инвалидов, которые встали на учет нуждающихся до 1 января 2005 года. Эта мера поспособствуют обеспечению граждан жильем, добавили создатели документа.