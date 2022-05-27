В Госдуме заявили, что блокировка YouTube в России зависит от действий самого сервиса

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Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что вопрос о блокировке YouTube в России зависит, прежде всего, от действий самой платформы. Об этом он сказал в эфире «ВКонтакте» и «МК».





«Я очень рассчитываю на то, что этого не произойдёт, но главный ответ должно дать не государство и не Роскомнадзор, а сама корпорация YouTube», — заявил депутат. Он также отметил, что «YouTube просто проверяет Россию на прочность», в том числе для этого используется «массированная реклама антироссийского свойства».

При этом Хинштейн признал, что пока замены у YouTube в России попросту нет, а значит при блокировке пострадают обычные пользователи. Глава комитета признал, что «отечественный аналог Rutube до такого уровня ещё не дошёл», но выразил надежду, что это изменится в будущем. Наконец, он отметил, что не является сторонником блокировки видеосервиса.

А ранее Хинштейн заявил, что в России будут производиться смартфоны и компьютеры собственной разработки. Хотя пока есть вопросы к качеству, но, по мнению парламентария, в РФ должны создаваться и процессоры, и конечные устройства, и программное обеспечение для них.