В Госдуме задумались о запрете торговли алкоголем в жару

По мнению Тумусова, идея запретить продажу крепких спиртных напитков в зонах отдыха, когда жарит солнце, выглядит благородно, так как направлена на защиту здоровья россиян. Но, как признал Тумусов, на самом деле вопрос не очень простой, так как находится в ведении не минздрава, сообщает «Радио 1».