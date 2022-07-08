В Госдуме задумались о запрете торговли алкоголем в жару

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов усомнился в принятии закона о прекращении оборота алкоголя в жаркую погоду.
По мнению Тумусова, идея запретить продажу крепких спиртных напитков в зонах отдыха, когда жарит солнце, выглядит благородно, так как направлена на защиту здоровья россиян. Но, как признал Тумусов, на самом деле вопрос не очень простой, так как находится в ведении не минздрава, сообщает «Радио 1».
Эта тема относится к сфере закона о торговле и других нормативно-правовых актов.Соответственно ввести такие ограничения без ущерба для торговли и госбюджета проблематично. Скорее всего данная инициатива останется просто предложением, иначе пришлось бы серьезно менять существующее законодательство.