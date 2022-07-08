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В Госдуме задумались о запрете торговли алкоголем в жару

В Госдуме задумались о запрете торговли алкоголем в жару
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов усомнился в принятии закона о прекращении оборота алкоголя в жаркую погоду.

По мнению Тумусова, идея запретить продажу крепких спиртных напитков в зонах отдыха, когда жарит солнце, выглядит благородно, так как направлена на защиту здоровья россиян. Но, как признал Тумусов, на самом деле вопрос не очень простой, так как находится в ведении не минздрава, сообщает «Радио 1».

Эта тема относится к сфере закона о торговле и других нормативно-правовых актов.Соответственно ввести такие ограничения без ущерба для торговли и госбюджета проблематично. Скорее всего данная инициатива останется просто предложением, иначе пришлось бы серьезно менять существующее законодательство.

алкоголь госдума жара
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RusNewsToday24
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