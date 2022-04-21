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    В Госдуме высказались о продлении майских праздников в регионах России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Госдуме высказались о продлении майских праздников в регионах России

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    Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Власти регионов России могут самостоятельно определять
    продолжительность майских выходных, сообщил вице-спикер Госдумы, депутат
    фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

    По его словам, правительство не поддержало инициативу
    продлить майские праздники на федеральном уровне. Однако там подчеркнули, что
    каждый регион вправе самостоятельно продлевать праздничные дни, сообщает РИА Новости.

    Даванков ранее предлагал продлить майские праздники до 10
    дней. Он считает, что в этот период люди смогут сделать запасы продуктов.

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