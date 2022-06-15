В Госдуме считают целесообразным введение маткапитала на третьего ребенка

Пресс-служба руководителя думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова рассказала об инициативе партии по предотвращению падения рождаемости в стране.
По словам представителя политической силы, целесообразно ввести материнский капитал для третьего ребенка. На этом список мер не закончился. Одним из наиболее интересных предложений стало погашение ипотеки за счет государства, пишет издание «Вести Подмосковья».
«Ввести “родительские зарплаты” для тех, кто не работает, а занимается воспитанием детей. Также предлагаем вводить поэтапное погашение ипотеки, когда с рождением третьего ребенка государство фактически закрывает этот кредит», — говорится в сообщении.
По официальным данным Росстата, в апреле рождаемость в России снизилась на 10%. За весь прошлый год естественная убыль населения составила около миллиона человек.