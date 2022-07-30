В Госдуме России предложили запретить игру The Sims 4 из-за бага с инцестом персонажей

Несколько дней назад игровое сообщество выяснило, что из-за ошибки в последнем обновлении The Sims 4 появилась игровая механика, которая заставляла виртуальных персонажей желать романтических отношений со своими родственниками, в том числе ближайшими.





Разработчики подтвердили, что это ошибка в новой системе и пообещали исправить его в ближайшее время. А в Госдуме РФ уже озаботились вопросом запрета игры на территории страны.

С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи Татьяна Буцкая. Об этом сначала сообщило издание «Подъем».

«Ошибка не ошибка, сейчас после того, как ВОЗ говорит о третьем поле, и мы слышим заявления о гормональном блокировании развитии ребенка, кажется, мир сошел с ума. Конечно, такое надо максимально все блокировать. С помощниками посмотрим, проверим и решим, будем ли обращаться в органы по этому поводу», — заявила Буцкая.



Татьяна Буцкая

Также она призвала власти усилить поддержку разработки отечественных игр, что чтобы западные компании «никоим образом под благими намерениями развлечь наших подростков через эти игры не внедряли в них сомнительные жизненные ориентиры».

Ранее сообщалось, что на отечественный игровой движок возлагают большие надежды.