В Госдуме рассказали, в каких случаях могут приостановить или прекратить выплату пенсий

По словам парламентария, в соответствии с правилами, которые действовали раньше, и которые недавно были обновлены: Пенсионный фонд прекращает платить пенсию в случае невостребованности выплаты в течение шести месяцев. Такие случаи бывают тогда, когда пенсионер тяжело болен, либо уехал на другое место жительства и по каким-то причинам еще не успел перевести выплаты.