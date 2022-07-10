В Госдуме рассказали, в каких случаях могут приостановить или прекратить выплату пенсий

В СМИ появилась информация, что ПФР может приостановить или и вовсе прекратить выплату пенсии, если пожилой человек не получал ее в течение шести месяцев. При каких условиях можно потерять и как восстановить пенсию в беседе с «Народными Новостями» рассказала депутат Государственной думы России Светлана Бессараб.
По словам парламентария, в соответствии с правилами, которые действовали раньше, и которые недавно были обновлены: Пенсионный фонд прекращает платить пенсию в случае невостребованности выплаты в течение шести месяцев. Такие случаи бывают тогда, когда пенсионер тяжело болен, либо уехал на другое место жительства и по каким-то причинам еще не успел перевести выплаты.
«Однако чаще всего это происходит, когда, к сожалению, человека нет в живых. Для выяснения ситуации, и недопущения того, что родственники получают пенсию за умершего, для недопущения нарушения пенсионного законодательства, предусмотрено такое правило», — рассказала Бессараб.
Однако, по словам депутата Госдумы, если оказывается, что человек жив, он проживает по данному адресу, тогда положенные выплаты восстанавливаются в течение нескольких дней, без каких-то потерь с 1-го числа следующего месяца.
«Как только выясняется, что пенсионер проживает по данному месту жительства, восстанавливается выплата пенсии. Это время, буквально, дней», — отметила Светлана Бессараб.
При этом, если говорить о детях, получающих пенсию по потере кормильца, они тоже могут потерять выплаты, если не докажут факт обучения на очном отделении, в том числе за границей, а также, если истек срок обучения.
«Бывают разные незначительные ситуации, когда прекращаются такие выплаты. Например, пенсия по потере кормильца может быть прекращена, если молодые люди обучаются за границей, но не предоставляют соответствующего образца справки или затягивают время предоставления. Однако все выплаты восстанавливаются мгновенно, как только непонятная ситуация разрешается», — объяснила депутат.
По словам Бессараб, пугаться того, что могут прекратить выплачивать пенсию не стоит. Просто иногда возникают чисто бюрократические моменты, которые требуются в соответствии с подзаконными нормативными актами, с постановлениями правительства, с решениями, устанавливающими какие-то правила Министерством труда Российской Федерации.
«Правила сопряжены прежде всего с обеспечиванием прозрачности и открытости получения пенсии. Невозможно получать пенсию за другого человека, если только это не пенсия, которая получается по доверенности, однако она предусматривает передачу выплаты дальше самому пенсионеру», — подчеркнула Светлана Бессараб.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Правительство России намерено рассмотреть поправки в законодательство, позволяющие получать пособие по потере кормильца в беззаявительном порядке.