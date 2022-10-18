В Госдуме провели совет блогеров, который в телеграме назвали “съездом инстаграмщиц”

Участница мероприятия

Сразу несколько телеграм-каналов обратили внимание на невиданный наплыв блогеров запрещенной соцсети, который был замечен на днях в Государственной думе.

Фотографии девушек из здания на Моховой перепостила в своем канале Ксения Собчак.

Когда хотели омолодить думу, не совсем это имели в виду, — написала журналистка.

Инстаграмщиц позвали в Госдуму, чтобы подкрепить слова Вячеслава Володина о том, что у них там нет представителей ЛГБТ. Типа вот, смотрите, у нас тут женщины в ботфортах с винирами, — присоединилась к дискуссии “Героиня Татлера”.

Телеграм-канал “Беспощадный пиарщик” предположил, что руки депутатов наконец-то дошли до блогеров. При этом некоторые из них оказались в “мини-бикини”.

В Госдуме объявили о создании Всероссийского союза “Социальный блогер”. По этому случаю провели совет блогеров, созвали на него инфлюенсеров с сомнительной репутацией и таким же происхождением подписчиков. Общая аудитория приглашенных в ГД блогеров — 40 млн китайских ботов-подписчиков.

— написал “Беспощадный пиарщик”.

Телеграм-канал перечислил участников мероприятия: сооснователем Всероссийского Союза блогеров стала Алла Борисовна Лагутина, студентка МГИМО с 1 млн подписчиков в инстаграме*, а среди ее подопечных — Залина Акманбетова (300 тысяч подписчиков), Анастасия Анитченко (22 тысячи), Анна Кведар (847 тысяч), Жанна Антонова (506 тысяч), Виктория Молоканова (1 млн), Екатерина Городничева (Катя Город) (6,5 млн).

Как объяснили в КПРФ, законодатели будут выстраивать взаимодействие именно с этой частью блогосферы и ставить заслоны для деструктивных “хайпожоров”. Комитет предложил участникам Всероссийского союза “Социальный блогер” задуматься об этическом кодексе российского блогера, сходном с этическим кодексом журналистов.

Админов “Антиглянца” привлекла некая Арина Симонова, которая опубликовала фотографию своего удостоверения помощника депутата:

Понимаем, что “помощник депутата” — работа почти на общественных началах, но вот еще один пример прекрасного в стенах Госдумы. Политика пришла в жизнь Арины Симоновой “с легкостью и без жертв” — даже не сомневаемся.

Приглашенных в Госдуму блогеров обсуждают в телеграме не первый день: ранее в каналах комментировали приглашение “аптечного блогера” Екатерины Диденко, которая стала известна после трагедии с сухим льдом в одной из московских саун, в которой погиб ее муж. Перед мероприятием блогер заявила, что ее приглашение аннулировали “из-за комментариев хейтеров”.

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