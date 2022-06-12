В Госдуме предположили последствия ухода Tetra Pak из России

Запрет властей Швеции экспортировать в Россию продукцию Tetra Pak вызовет неудобства и рост затрат. Тем не менее, ситуация не критична, заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
Прежде всего, по его словам, в стране вместо белоснежных упаковок появятся сероватые. Однако это не понесет сверхкритичной нагрузки, хоть и приведет к дополнительным неудобствам и расходам из-за необходимости перестройки логистических и снабженческих цепочек.
Компания Tetra Pak в конце мая обратилась в торговую коллегию с просьбой разрешить ей поставлять на российский рынок картон, бумагу и краску. Однако от национального совета по вопросам торговли Швеции она получила отказ.