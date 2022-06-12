В Госдуме предположили последствия ухода Tetra Pak из России

Прежде всего, по его словам, в стране вместо белоснежных упаковок появятся сероватые. Однако это не понесет сверхкритичной нагрузки, хоть и приведет к дополнительным неудобствам и расходам из-за необходимости перестройки логистических и снабженческих цепочек.