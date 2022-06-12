Новости01

В Госдуме предположили последствия ухода Tetra Pak из России

В Госдуме предположили последствия ухода Tetra Pak из России
pxhere.com/PD

Запрет властей Швеции экспортировать в Россию продукцию Tetra Pak вызовет неудобства и рост затрат. Тем не менее, ситуация не критична, заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Прежде всего, по его словам, в стране вместо белоснежных упаковок появятся сероватые. Однако это не понесет сверхкритичной нагрузки, хоть и приведет к дополнительным неудобствам и расходам из-за необходимости перестройки логистических и снабженческих цепочек.

Компания Tetra Pak в конце мая обратилась в торговую коллегию с просьбой разрешить ей поставлять на российский рынок картон, бумагу и краску. Однако от национального совета по вопросам торговли Швеции она получила отказ.

tetra pak упаковка уход из России
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.