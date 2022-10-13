в Госдуме предложили создать ведомство по продаже пиратского контента

Заместитель председателя Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов предложил создать государственную структуру, которая будет собирать недоступные в России фильмы сериалы, после чего продавать их. В итоге государство получит дополнительные деньги, а россияне смогут наслаждаться новинками западного кино.





«Это не должно быть стихийное действие, когда кто во что горазд — кто что смог украсть, скачать и потом показывать. Это должен быть уполномоченный орган, который централизованно будет собирать контент без всяких авторских выплат и почтения к интеллектуальной собственности тех стран, которые максимально вредят России. И уже потом собранный контент продавать нашим коллегам, которые будут им пользоваться», — заявил депутат.

В результате деньги будут идти не правообладателям или пиратам. Это позволит бизнесу перейти в «легальное пространство». Также создание подобного ведомства позволит россиянам не чувствовать себя ущемлёнными.

«Надо не дать россиянам почувствовать себя в дискриминационном положении, лишёнными каких-то сервисов. Может, здесь какое-то импортозамещение ещё нужно, но при этом надо эти вещи централизованно все-таки получать с помощью государства», — заявил Кирьянов.

Ранее сообщалось, что россияне хотят смотреть больше пиратского контента, но не могут из-за сокращения этого рынка.