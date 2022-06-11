В Госдуме предложили отчислять пойманных на покупке дипломных работ студентов

Уличенный в покупке работы и впоследствии отчисленный студент, по мнению Олега Смолина, сохранит возможность восстановиться в университете, однако больше не сможет учиться на бюджете. Кроме того, сайты, где работают вычисленные авторы студенческих дипломов и курсовых, следует блокировать, добавил зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы России.