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В Госдуме предложили отчислять пойманных на покупке дипломных работ студентов

В Госдуме предложили отчислять пойманных на покупке дипломных работ студентов
pexels.com

Российских студентов, пойманных на покупке выпускных квалификационных работ, нужно лишать диплома. Об этом заявил зампредседателя комитета по образованию и науке Государственной думы Олег Смолин.

«Тех ребят, кто был неоднократно уличен в покупке дипломных работ, я бы лишал дипломов. Раз попался — получил предупреждение. Второй раз попался — отчислен», — сообщил парламентарий в интервью «Газете.Ru».

Уличенный в покупке работы и впоследствии отчисленный студент, по мнению Олега Смолина, сохранит возможность восстановиться в университете, однако больше не сможет учиться на бюджете. Кроме того, сайты, где работают вычисленные авторы студенческих дипломов и курсовых, следует блокировать, добавил зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы России.

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