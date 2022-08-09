В Госдуме предложили ограничить продажу видеоигр, если там нужно играть за военных из недружественных стран

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо, где предложил ограничить в стране продажу видеоигр, если игроку по сюжету нужно управлять солдатом или военным из недружественной страны.





В тексте письма говорится, что Россия много лет прилагает значительные усилия для патриотического воспитания детей и молодёжи. Однако игры, где нужно играть за американского спецназовца или солдата, доступны в открытой продаже. Эти игры, по мнению Фёдорова, продвигают героический образ военнослужащих США или других государств, а не России.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о введении запрета на продажу в Российской Федерации видеоигр для ПК и консолей, сюжет которых предполагает, что игрок должен симулировать действия военнослужащих, представляющих государства, внесённые в перечень недружественных», — пишет депутат.

Пока неизвестно, как отреагирует на письмо Шадаев. При этом ранее сообщалось, что в России готовят свой игровой движок, поскольку из-за санкций отечественные разработчики могут лишиться доступа к зарубежным решениям.