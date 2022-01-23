В Госдуме предложили индексировать пенсии на 15,6%

Депутаты Госдумы Алексей Куринный и Ярослав Нилов считают, что в РФ следует скорректировать процедуру подсчета инфляции, и индексацию пенсионных пособий нужно провести по отметке 15,6%.

Мнением депутатов Госдумы поделились авторы портала Regnum. Так, Алексей Куринный считает, что индексации на уровне в 8,6% недостаточно и нужно ориентироваться на другие показатели.

«Реально индексировать пенсии надо было не на 8,6%, а на 15,6% — это самое минимальное», — заметил Куринный.

Его слова поддержал председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Нужно менять методику и понимать, что есть товары первой необходимости, где одна инфляция, а есть дорогостоящие товары», — рассказал Нилов.

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