В Госдуме отреагировали на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в Европу

«Зеленский уже не знает, что делать, и сам не верит в результативность санкций. Он надеялся, что всё изменится, но ничего не происходит. И если он надеется на то, что для россиян это станет главной причиной возникновения недовольства внутри страны, то он глубоко заблуждается. Это говорит, что он полностью оторвался от действительности окружающего мира», — рассказал Алексей Чепа.