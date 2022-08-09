В Госдуме отреагировали на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в Европу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости западным странам запретить россиянам выезд с собственной же территории. Как пояснил в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, такие призывы со стороны Зеленского могут говорить лишь о безысходности президента Украины.
«Зеленский уже не знает, что делать, и сам не верит в результативность санкций. Он надеялся, что всё изменится, но ничего не происходит. И если он надеется на то, что для россиян это станет главной причиной возникновения недовольства внутри страны, то он глубоко заблуждается. Это говорит, что он полностью оторвался от действительности окружающего мира», — рассказал Алексей Чепа.
По словам депутата, в Киеве сейчас назревает очередной кризис власти, который обязательно затронет внутренние проблемы Украины.
«Есть внутренние проблемы и есть недовольство всем тем, что происходит. Поэтому он пытается предпринять новые действия, которые, на его взгляд, смогут изменить ситуацию», — подытожил Алексей Чепа.
Ранее «Народные Новости» писали о том, что Владимир Зеленский назвал Украину «единственной законной наследницей» Киевской Руси.