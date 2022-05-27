В Госдуме объяснили депортацию Наргиз из России

Депутат Госдумы Елена Драпеко отреагировала на депортацию прилетевшей из Узбекистана певицы Наргиз Закировой. По ее мнению, артистка «безобразничала».
Парламентарий считает Наргиз хорошей певицей. Драпеко подчеркнула, что та прославилась только благодаря российскому проекту «Голос».
«Сегодня она уезжает, мы ее отправляем за безобразие. Я не очень понимаю мотивацию этих деятелей. Они все надеются получить популярность на Западе, наверное, чтобы в западных ресторанах петь, — поделилась она с «Газетой.Ru».
Ранее Наргиз задержали в столичному аэропорту. Певицу не пустили в Россию и депортировали на Родину. Кроме того, ей запретили въезжать в РФ в течение 50 лет.