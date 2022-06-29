В Госдуме обсудили возможность учреждения Дня ветеранов боевых действий

По словам Калинина, он встретился с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и обсудил перспективы внесения изменений в ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». Речь идет об учреждении «Дня ветеранов боевых действий», который предлагается отмечать 1 июля, сообщают «Ветеранские вести».