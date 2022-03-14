В Госдуме назвали условие для скорой блокировки YouTube в России

В Госдуме сообщили, что список нарушений очень внушительный. В частности не был удален 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, а также проигнорированы требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе.

Ранее интернет издание RNT24 сообщало, что Ищенко рассказал, как окончательно искоренить нацизм на Украине