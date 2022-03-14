В Госдуме назвали условие для скорой блокировки YouTube в России

В Госдуме назвали условие для скорой блокировки YouTube в России Новости
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Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин не исключил, что видеохостинг YouTube может быть заблокирован.

Роскомнадзор (РКН) может ограничить доступ к YouTube из-за несоблюдения законных требований видеохостингом. Для этого есть все юридические основания. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.

«Решительность государства в вопросе блокировки Instagram (внесена в реестр запрещенных сайтов по решению Роскомнадзора. — Прим. ред.) — это четкий сигнал: то же самое в ближайшее время может случиться с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне. Платформа делает это неприкрыто и, очевидно, по команде владельцев», — написал Горелкин в своем Telegram-канале.

В Госдуме сообщили, что список нарушений очень внушительный. В частности не был удален 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, а также проигнорированы требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе.

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