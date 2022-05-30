В Google Play так можно было, а в RuStore – нельзя. Физлица и самозанятые не могут загружать свои программы в российский маркетплейс Android-приложений

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Официальный российский маркетплейс Android-приложений RuStore, разрабатываемый VK под патронажем Минцифры, установил ограничения для публикации ПО индивидуальными разработчиками: физические лица и самозанятые не могут загружать мобильные приложения в RuStore. Для регистрации в кабинете разработчика маркетплейса необходимо зарегистрировать свою компанию или оформиться как индивидуальный предприниматель.

«Для регистрации [разработчика] в RuStore необходимо наличие компании или ИП. Это обязательное условие, без которого верификация невозможна», – рассказал представитель RuStore. Кроме того, для подтверждения регистрации в кабинете разработчика необходимо наличие усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), которую выдают юридическим лицам и ИП для проведения различных операций с информационными системами, взаимодействию с госорганами, коммерческими организациями или торговыми площадками. Об этом представители RuStore сообщили в письме одному из разработчиков.

«Для многих, программирование – это хобби, хочется делиться с людьми своим творчеством, особенно, если оно востребовано, оформление ИП также требует дополнительных расходов. В качестве верификации можно было бы использовать “Госуслуги”», – прокомментировал ситуацию разработчик бортового многофункционального компьютера для автомобилей Артем Самусенко.

До ограничений в работе Google Play из-за специальной военной операции РФ на Украине российские разработчики могли загружать свои приложения без оформления ИП и юрлица. В другом российском магазине приложений NashStore физические лица и самозанятые также могут предлагать свои приложения, сообщил директор по проектам АНО «Цифровые платформы», разработчика NashStore, Владимир Зыков.

Напомним, RuStore стал доступен всем желающим 25 мая. Это единственный маркетплейс из российских альтернатив Google Play, который станет обязательным для установки на смартфоны в России.