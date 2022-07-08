В Германии заявили, что Украина не получит обещанные БТР Fuchs

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Берлин не может поставить Украине БТР Fuchs из-за необходимости поддерживать обороноспособность Вооруженных сил ФРГ.
«Мы поддерживаем Украину всем, что возможно и является ответственным. Но мы должны гарантировать обороноспособность Германии», — сообщила Ламбрехт агентству DPA.
По словам министра, она следует совету генерального инспектора бундесвера Эберхарда Цорна. Ламбрехт подчеркнула, что безответственно в такое время обирать бундесвер.
Ранее Россия направила странам Запада ноту протеста из-за поставок вооружения Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что грузы, которые содержат оружие для ВСУ, станут законной целью для РФ.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.