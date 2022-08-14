В Германии застряли 10 российских самолетов. Из них три Ан-124 и по одному Boeing 737, Boeing 747 и Airbus A320

Как сообщило германское агентство новостей RND со ссылкой на Минтранс ФРГ, не менее 10 самолетов, принадлежащих российской стороне, до сих пор находятся в аэропортах Германии спустя более пяти месяцев после закрытия воздушного пространства стран ЕС и введения санкций.





«Самолетам запрещены взлеты и полеты в соответствии с санкционным режимом ЕС, они не могут использоваться своими владельцами, и их нельзя отправить в другие места», – указали в министерстве.

Там уточнили, что в Лейпциге сейчас находятся три самолета Ан-124, в Кельне – Bombardier Challenger 300 и Boeing 737, в аэропорту Франкфурт-Хан – Boeing 747, в Баден-Бадене – Cessna 750, две машины типа Embraer Legacy 600 и Bombardier Global Express. Все они использовались для деловых поездок, отметили в Минтрансе. Еще один самолет, Airbus 320, находится в Мюнхене, он был взят в лизинг одной из российских авиакомпаний.