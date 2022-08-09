В Германии узнали о «тайных сделках» Владимира Зеленского

Так, например, три года назад, в 2019 году, у Зеленского были обнаружены оффшорные счета на Кипре, а также было установлено, что он является владельцем компаний на Британских Виргинских островах и в Белизе. В материале упоминается и фирма Maltex Multicapital Corp., которой принадлежат квартиры в самом центре британской столицы стоимостью 7,5 миллиона долларов.