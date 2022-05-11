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    В Германии стартовало обучение для солдат ВСУ по использованию гаубиц Panzerhaubitzen 2000

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Германии стартовало обучение для солдат ВСУ по использованию гаубиц Panzerhaubitzen 2000

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    Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Обучение для военнослужащих Вооруженных сил Украины по использованию гаубиц Panzerhaubitzen 2000 стартовало в Германии. Об этом сообщает Министерство обороны ФРГ.

    В заявлении ведомства указывается, что программу подготовки проходят 18 боевых расчетов.

    «Важно, что это четкий сигнал нашей солидарности. Но через это обучение и через поставки Германия не станет участницей войны», — добавили в немецком минобороны.

    Согласно опубликованной информации, в процессе обучения также принимают участие Нидерланды.

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