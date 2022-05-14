В Германии собрали Tesla Model T. Это танк

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Tesla Model 3 нередко подвергается различного рода переделкам: автомобиль уже превращали в снегоход и настоящий внедорожник, но такого еще не было. Блогеры в Германии превратили Model 3 в самый настоящий танк.





Все работы были выполнены довольно быстро – всего за месяц, при этом больше всего времени ушло на сооружение подвески для гусеничных лент массой 1,3 тонны каждая. Помимо немалого количества колес в подвеске суммарно используется 24 амортизационные стойки.

В итоге дорожный просвет такого комфортного 6-тонного электротанка составил 80 см – можно не опасаться даже самого жесткого бездорожья. Блогеры представили пока только видео переделки, но ролик с реальной внедорожной ездой уже должен скоро появится на канале. Авторы переделки уже пригласили Илона Маска присоединиться к внедорожному тесту Model T.