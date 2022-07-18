В Германии предложили заменить российскую нефть на поставки из Казахстана

В Федеральное министерство экономики и защиты климата ФРГ поступило предложение от дочернего предприятия «Роснефти» Rosneft Deutschland заменить поставки российской нефти на импорт сырья из Казахстана.
Немецкое правительство намерено полностью отказаться от нефтепродуктов из России в начале следующего года.
«В качестве альтернативного решения Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии получило предложение от акционера НПЗ Rosneft Deutschland закупить сырую нефть в Казахстане», — говорится в заявлении на сайте ассоциаций.
Планируется, что казахстанская нефть, не попадая под ограничения, будет поступать на немецкий НПЗ по трубопроводу «Дружба», что поможет полностью обеспечить деятельность завода.
Экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс ранее заявил, что антироссийские санкции непродуктивны, поскольку стоимость нефти растет, а рубль продолжает укрепляться, сообщает «ФедералПресс».