В Германии показали новый танк, которым заменят основной боевой танк Leopard 2

Немецкий концерн Rheinmetall представил новый танк KF51 Panther на выставке Eurosatory-2022 в Ле Бурже. Об этом сообщила ежедневная деловая газета ФРГ Нandelsblatt.
По информации европейского издания, на выставке вооружений Eurosatory-22, состоявшейся в Париже, генеральный директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер представил танк KF51 Panther. Данная боевая техника, по его заявлениям, является «законным преемником танка Leopard 2».
«Эксперты долгое время считали его самым мощным основным боевым танком в мире, но Leopard 2 медленно стареет», — отметили немецкие журналисты.
Кроме того, согласно материалу издания Defense Romania, Kf-51 Panther — новейший членом семейства боевых бронированных машин Rheinmetall. Основным вооружением Kf-51 является 130-мм гладкоствольный ствол.
Несмотря на это, концерн не обнародовал точные особенности характеристик нового танка. Также не ясно является ли боевая машина продуктом совместной программы Германии и Франции MGCS (Main Ground Combat System) по созданию нового основного боевого танка. Именно данная программа MGCS направлена на замену танков Leopard 2 и Leclerc, начиная с 2035 года.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что спецкор ВГТРК в ФРГ Михаил Антонов уверен в том, что немецкие власти намеренно затягивают передачу Украине тяжелого вооружения.