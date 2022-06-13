В Германии показали новый танк, которым заменят основной боевой танк Leopard 2

Несмотря на это, концерн не обнародовал точные особенности характеристик нового танка. Также не ясно является ли боевая машина продуктом совместной программы Германии и Франции MGCS (Main Ground Combat System) по созданию нового основного боевого танка. Именно данная программа MGCS направлена на замену танков Leopard 2 и Leclerc, начиная с 2035 года.